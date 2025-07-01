Армия РФ атаковала один из районов Запорожья, на месте удара вспыхнул пожар — ОВА

1 июля, 05:39
Пожар в Запорожье в результате ночного удара РФ 1 июля (Фото: Иван Федоров/Telegram)

В ночь на вторник, 1 июля, в результате атаки армии РФ в одном из районов Запорожья вспыхнул пожар.

Обновлено в 05:39. Как сообщил Иван Федоров, армия РФ ночью нанесла четыре удара по Запорожью и Запорожскому району.

«Поврежденное предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил он.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.

Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram

До этого Федоров несколько раз сообщал о работе ПВО в области.

