Есть жертвы и раненые. Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой и Ровенской областях

25 апреля, 10:43
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Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

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В Винницкой области с утра прозвучала воздушная тревога, а после этого сообщили о взрывах.

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Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

Там призвали не публиковать фото и видео с места взрывов.

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Как уточнил позже глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казатина есть жертвы и раненые.

Вскоре в Укрзализнице сообщили, что в Винницкой области из-за повреждения тяговых подстанций обесточена железная дорога.

«В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка — Казатин, Жмеринка — Казатин, Казатин — Фастов», — отметили в УЗ.

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Поезда, которые следуют по указанным участкам, будут задержаны. Время задержки и перечень поездов будут сообщены отдельно.

Кроме того сообщается о взрывах в Ровенской области.

Глава ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре.

Жертв нет. Информация об ущербе уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Укрзализныця Винница Ровенская область Взрыв Война России против Украины

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