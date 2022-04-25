Есть жертвы и раненые. Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой и Ровенской областях
Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)
В Винницкой области с утра прозвучала воздушная тревога, а после этого сообщили о взрывах.
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Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.
Там призвали не публиковать фото и видео с места взрывов.
Как уточнил позже глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казатина есть жертвы и раненые.
Вскоре в Укрзализнице сообщили, что в Винницкой области из-за повреждения тяговых подстанций обесточена железная дорога.
«В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка — Казатин, Жмеринка — Казатин, Казатин — Фастов», — отметили в УЗ.
Поезда, которые следуют по указанным участкам, будут задержаны. Время задержки и перечень поездов будут сообщены отдельно.
Кроме того сообщается о взрывах в Ровенской области.
Глава ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре.
Жертв нет. Информация об ущербе уточняется.
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