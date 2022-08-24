Воздушные объекты уничтожены. Власти сообщили о работе ПВО в двух областях Украины 24 августа, 16:35 Власти и правоохранители предупредили о риске увеличения количества ракетных ударов РФ в День Независимости (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

В Винницкой и Черниговской области противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты.

О работе ПВО в Винницкой области сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

«В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен», — написал он.

Борзов пообещал сообщить подробности позже и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

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В Оперативном командовании Север сообщили о работе ПВО в Черниговской области.

«Около 15.30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе», — говорится в сообщении в Facebook.

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители предупредили о риске увеличения количества ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

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