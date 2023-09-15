Новая атака шахедов. Дроны пытаются атаковать центр и запад Украины, в Хмельницкой и Винницкой областях слышали взрывы
Российско-иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:tvtoront/Twitter)
В ночь на пятницу, 15 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой атаки российскими ударными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.
NV следит за последствиями атаки.
06:59 Запорожская область — отбой тревоги
06:54 В Хмельницкой области прогремели взрывы, Воздушные силы сообщают о работе ПВО.
Житомирская область — воздушная тревога.
06:22 Хмельницкая, Черновицкая области — угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черкасская область — отбой.
На Запорожье — снова тревога.
06:20 Взрыв в Винницкой области
05:49 Группа вражеских ударных БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении.
Отбой в Николаеве.
05:28 Винницкая, Черкасская области — тревоги, угроза применения врагом ударных БпЛА.
Отбой на Днепропетровщине и Запорожье.
04:32 Кировоградская область — угроза применения ударных БпЛА с юго-восточного направления.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угроза применения авиационного вооружения.
Воздушная тревога на Запорожье.
03:47 Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области — угроза применения врагом ударных БпЛА.
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