Новая атака шахедов. Дроны пытаются атаковать центр и запад Украины, в Хмельницкой и Винницкой областях слышали взрывы

15 сентября, 07:17
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Российско-иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:tvtoront/Twitter)

Российско-иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:tvtoront/Twitter)

В ночь на пятницу, 15 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой атаки российскими ударными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.

NV следит за последствиями атаки.

06:59 Запорожская область — отбой тревоги

06:54 В Хмельницкой области прогремели взрывы, Воздушные силы сообщают о работе ПВО.

Житомирская область — воздушная тревога.

Видео дня

06:22 Хмельницкая, Черновицкая области — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Черкасская область — отбой.

На Запорожье — снова тревога.

06:20 Взрыв в Винницкой области

05:49 Группа вражеских ударных БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении.

Отбой в Николаеве.

05:28 Винницкая, Черкасская области — тревоги, угроза применения врагом ударных БпЛА.

Отбой на Днепропетровщине и Запорожье.

04:32 Кировоградская область — угроза применения ударных БпЛА с юго-восточного направления.

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угроза применения авиационного вооружения.

Воздушная тревога на Запорожье.

03:47 Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Новость дополняется.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   БПЛА Дроны Война России против Украины Воздушная тревога

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