В Токмаке слышали взрыв — Федоров 18 сентября, 01:06 Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Телеграм)

Вечером воскресенья, 17 сентября, жители оккупированного Токмака слышали взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители Токмака и района сообщают о «мощном взрыве».

«Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба», — добавил Федоров.

16 сентября Силы обороны Украины ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.

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Ранее 17 сентября прогремели взрывы в оккупированном Севастополе. Как сообщается, это продолжается совместная операция Главного управления разведки Минобороны и Военно-морских сил.