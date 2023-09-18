В Токмаке слышали взрыв — Федоров

18 сентября, 01:06
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Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Телеграм)

Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Телеграм)

Вечером воскресенья, 17 сентября, жители оккупированного Токмака слышали взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители Токмака и района сообщают о «мощном взрыве».

«Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба», — добавил Федоров.

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16 сентября Силы обороны Украины ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.

Видео дня

Ранее 17 сентября прогремели взрывы в оккупированном Севастополе. Как сообщается, это продолжается совместная операция Главного управления разведки Минобороны и Военно-морских сил.

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Запорожье Мелитополь Иван Федоров Контрнаступление хлопок Война России против Украины Токмак

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