«Безграмотные действия российской ПВО». Данилов отреагировал на взрывы в российском Таганроге 28 июля, 18:43 Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал взрывы в российском городе Таганрог и назвал вероятную причину (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрывы в российском городе Таганрог, которые произошли в пятницу, 28 июля.

Об этом он написал в своем Twitter.

«События в Таганроге — это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО», — заявил Данилов.

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В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог прогремели взрывы. По данным властей страны-агрессора РФ, пострадали 15 человек, а росСМИ пишут о 17 раненых.

Министерство обороны РФ уже заявило, что по Таганрогу ударила Украина ракетой С-200. По их версии, ракета была сбита российской ПВО и поэтому упала на город.