В Сумской области во время тревоги сработала ПВО, обезврежена вражеская воздушная цель

17 февраля, 12:37
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ПВО сработала во время объявления воздушной тревоги в Сумской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook)

ПВО сработала во время объявления воздушной тревоги в Сумской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook)

Днем в пятницу, 17 февраля, во время воздушной тревоги в Сумской области сработала украинская ПВО.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации в Telegram, ПВО сработала по воздушной цели российских оккупантов.

Ее удалось обезвредить.

Другие детали не сообщаются.

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В соцсетях сообщали, что слышали взрыв в районе Сум.

За минувшие сутки российские оккупанты за сутки обстреляли семь громад Сумской области.

Издание NYT сообщало, что РФ попытается отвлечь ВСУ, открыв новый фронт, скорее всего, в районе Сум и Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=uCYoVdAfHkY

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область ПВО Война России против Украины

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