РФ ударила КАБами по пригороду Сум: повреждены жилые дома, четверо пострадавших, среди них есть ребенок
Последствия удара РФ по пригороду Сум вечером 17 января (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
Вечером субботы, 17 января, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. Ударом повреждены жилые дома и коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения. По меньшей мере четыре человека пострадали.
Обновлено в 04:04. ГСЧС показали последствия российского удара по пригороду Сум.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
«Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Двое женщин: 66-ти и 77-ми лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации», — отметил он.
По информации начальника МВА, зафиксировано повреждение стен в двух зданиях, в остальных домах — выбиты окна.
«Повреждены коммуникационные сети. Определенное количество абонентов — без газа и электроснабжения. Продолжаются восстановительные работы», — добавил Кривошеенко.