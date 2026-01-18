РФ ударила КАБами по пригороду Сум: повреждены жилые дома, четверо пострадавших, среди них есть ребенок

Вечером субботы, 17 января, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум . Ударом повреждены жилые дома и коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Обновлено в 04:04. ГСЧС показали последствия российского удара по пригороду Сум.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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«Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Двое женщин: 66-ти и 77-ми лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации», — отметил он.

По информации начальника МВА, зафиксировано повреждение стен в двух зданиях, в остальных домах — выбиты окна.

«Повреждены коммуникационные сети. Определенное количество абонентов — без газа и электроснабжения. Продолжаются восстановительные работы», — добавил Кривошеенко.