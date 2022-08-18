СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму

18 августа, 22:51
Аэродром Бельбек в Севстополе, АР Крым, в 2020 году (Фото:GoogleMaps / Схемы)

Аэродром Бельбек в Севстополе, АР Крым, в 2020 году (Фото:GoogleMaps / Схемы)

Жители Севастополя в оккупированном Россией Крыму вечером в четверг, 18 августа, сообщили о звуках взрывов.

Российское Агентство.Новости со ссылкой на нескольких собеседников, которые живут в нескольких километрах от военного аэропорта Бельбек, пишет в Telegram, что на улицы слышны звуки взрывов. Один из собеседников Агентства заявил, что в районе аэродрома виден дым.

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Крым.Реалии со ссылкой на Telegram-канал Крымский ветер и местные паблики в соцсети ВКонтакте тоже пишет о звуках взрывов в Севастополе.

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Репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники в оккупированном украинском Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прозвучало не меньше четырех взрывов.

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https://twitter.com/felix_light/status/1560353242202218498
https://twitter.com/felix_light/status/1560353546511458305

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек «средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат».

Перед этим в соцсетях появились сообщения о взрывах в оккупированной Керчи. Российские пропагандисты распространили версию о «работе системы ПВО».

https://www.youtube.com/embed/mUiu974eoH0
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Программа расследований Схемы сообщала, что на аэродроме Бельбек базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. После реконструкции 2020 года он также может принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС.

Инфографика: НВ

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение. Украина официально не подтверждала эту информацию.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских военных самолетов. Американские СМИ сообщили, что за взрывами стоит Украина, в Минобороны это не подтверждали.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Севастополь Аэродром Бельбек Война России против Украины

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