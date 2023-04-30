Подрыв логистики врага — это один из элементов подготовки к активным действиям ВСУ — Гуменюк о взрывах в Севастополе 30 апреля, 10:37 Резервуары с нефтепродуктами для ЧФ РФ горят под Севастополем, 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Недавние взрывы и пожар на нефтебазе в Севастополе заставит российских оккупантов переориентироваться и рассредоточиться в более безопасные места. Подрыв логистики врага — это один из элементов подготовки к активным действиям и наступлению ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«Очень большая степень тревожности и очень большие потоки, направленные по всем маршрутам, куда можно уезжать. Даже среди военных, как они считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются», — отметила Гуменюк.

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По ее словам, уничтожение логистики врага — это один из элементов подготовки к активным действиям и наступлению Сил обороны Украины.

Также пресс-секретарь сообщила, что по состоянию на утро 30 апреля в Черном море находится 11 кораблей врага. Из-за шторма россияне не вывели ни одного ракетоносителя.

«Они маневрируют в том районе, который считают для себя безопасным и рассредоточили силы и средства. Но ракетоносители все заведены в пункты базирования, шторм действительно мощный… Это говорит об определенной паузе», — добавила Гуменюк.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар «ликвидировали».

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к сегодняшним событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.