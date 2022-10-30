«Бред. Параноидальная вещь». Данилов — о версии России относительно якобы атаки беспилотника с «зернового» судна 30 октября, 21:51 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

В России заявили о якобы запуске беспилотников по кораблям оккупационного Черноморского флота с гражданского судна, которое использовали для "зерновой инициативы". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «бредом».



Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Бред, параноидальная вещь. Обострение, вероятно, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Те корабли, которые выходят с зерном, не имеют отношения ни к процессам, которые происходили в нашей стране, в оккупированной ее части под названием Крым», — сказал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил: у россиян «очень сложная» ситуация, поэтому они находят любые поводы и выдумки, чтобы «обратить внимание мира». Он предположил, что приостановка участия России в «зерновом соглашении» — шантаж перед встречей G20.

«15 ноября состоится встреча Большой двадцатки. Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ — это под большим вопросом. Для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, а и мир, они придумали себе, что выходят из так называемого гуманитарного коридора», — заявил Данилов.

30 октября в минобороны России заявили, что якобы после анализа навигационных модулей «морских беспилотников», которые, как утверждает страна-агрессор, «атаковали корабли Черноморского флота» накануне предполагают, что «запуск» был с «борта гражданского судна, которое использовали в рамках зерновой инициативы».

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.



В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

Вечером Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновом соглашении». Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает: Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуры заявили, что Украина готова продолжать работу зернового коридора, экспорт сейчас невозможен из-за того, что РФ его перекрыла.

Генсек ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» попыткой России сорвать «зерновую инициативу». В Министерстве обороны Турции заявили, что пытаются возобновить «соглашение» и ведут переговоры с Киевом и Москвой.