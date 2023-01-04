В Севастополе были слышны взрывы, оккупанты сообщили о «сбитых беспилотниках» в районе аэродрома Бельбек

4 января, 09:56
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Аэродром Бельбек, 2019 год (Фото:Миноброны РФ)

Аэродром Бельбек, 2019 год (Фото:Миноброны РФ)

Рано утром в среду, 4 января, в оккупированном Севастополе в Крыму были слышны звуки взрывов.

В местных Telegram-каналах сообщили, что «хлопки» были слышны в районе Фруктового и Солдатского в оккупированном городе.

«Район Фруктового, громыхнуло так, что окна затряслись», «какой-то сильный хлопок в районе Солдатского», — отметили там.

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Позже оккупационные власти Севастополя заявили о якобы работе российской ПВО и двух сбитых беспилотниках в районе аэродрома Бельбек. Якобы дроны были сбиты над морем.

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Аэродром Бельбек является одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове. В августе прошлого года там также гремели взрывы.

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В Генштабе ВСУ пока не прокомментировали информацию о взрывах в Севастополе.

31 декабря сообщалось о взрывах в оккупированных Джанкое и Евпатории.

https://www.youtube.com/watch?v=zt_SlY43wR8&feature=emb_title

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Севастополь Бельбек хлопок Война России против Украины

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