В ГУР прокомментировали взрывы в Севастополе: Деоккупация приближается

4 июля, 18:41
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Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал взрывы в оккупированном Севастополе в Крыму во вторник, 4 июля.

«Если говорить о взрывах в Севастополе, то почему «жалуются» [в ответ на слова ведущей о том, что жители Севастополя «жалуются на взрывы"]? Украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот, радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается», — отметил он в эфире телемарафона.

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Представитель ГУР сказал, что не может прокомментировать подробнее, но напомнил, что на временно оккупированных украинских территориях наступит спокойствие только тогда, когда оттуда уйдут российские захватчики.

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«До тех пор за все, что происходит на оккупированных территориях, несет ответственность оккупационная „администрация“», — добавил Юсов.

Ранее крымские Telegram-каналы сообщили, что днем 4 июля в центре Севастополя слышали громкий взрыв. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев перед этим утверждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы будут «подрывать боеприпасы».

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что развязанная Россией война не закончится, пока Украина не деоккупирует Крым.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Украинская разведка ГУР

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