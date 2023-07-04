В ГУР прокомментировали взрывы в Севастополе: Деоккупация приближается 4 июля, 18:41 Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал взрывы в оккупированном Севастополе в Крыму во вторник, 4 июля.

«Если говорить о взрывах в Севастополе, то почему «жалуются» [в ответ на слова ведущей о том, что жители Севастополя «жалуются на взрывы"]? Украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот, радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается», — отметил он в эфире телемарафона.



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Представитель ГУР сказал, что не может прокомментировать подробнее, но напомнил, что на временно оккупированных украинских территориях наступит спокойствие только тогда, когда оттуда уйдут российские захватчики.

«До тех пор за все, что происходит на оккупированных территориях, несет ответственность оккупационная „администрация“», — добавил Юсов.

Ранее крымские Telegram-каналы сообщили, что днем 4 июля в центре Севастополя слышали громкий взрыв. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев перед этим утверждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы будут «подрывать боеприпасы».

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что развязанная Россией война не закончится, пока Украина не деоккупирует Крым.