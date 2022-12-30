В Севастополе прозвучали взрывы. Соцсети пишут о «работе ПВО» 30 декабря, 11:16 След ракеты в небе над Севастополем (Фото:Скриншот из видео ЧП Севастополь / Telegram)

Во временно оккупированном Севастополе утром в пятницу, 30 декабря, раздались взрывы. Над городом якобы сработала российская противовоздушная оборона, сообщают местные Telegram-каналы.

По данным соцсетей, громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах, у местных жителей тряслись окна, а в автомобилях сработали сигнализации. При этом в небе находилась российская авиация, а в море – ракетный корабль оккупантов.

Видео дня

Кроме того, пророссийские медиа отмечают, что оккупанты якобы сбили какой-то «объект».