В Севастополе прозвучали взрывы. Соцсети пишут о «работе ПВО»

30 декабря, 11:16
Поделиться:
След ракеты в небе над Севастополем (Фото:Скриншот из видео ЧП Севастополь / Telegram)

След ракеты в небе над Севастополем (Фото:Скриншот из видео ЧП Севастополь / Telegram)

Во временно оккупированном Севастополе утром в пятницу, 30 декабря, раздались взрывы. Над городом якобы сработала российская противовоздушная оборона, сообщают местные Telegram-каналы.

По данным соцсетей, громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах, у местных жителей тряслись окна, а в автомобилях сработали сигнализации. При этом в небе находилась российская авиация, а в море – ракетный корабль оккупантов.

Видео дня

Кроме того, пророссийские медиа отмечают, что оккупанты якобы сбили какой-то «объект».

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Крым Севастополь Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X