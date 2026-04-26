В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре

В ночь на воскресенье, 26 апреля, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы . Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Местные жители сообщают о звуках взрывов и работе ПВО в разных районах оккупированного города. Также сообщается о взрывах в районах аэродромов Кача, Бельбек и Саки.

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Так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев подтвердил информацию об атаке дронов и заявил, что местная ПВО якобы сбила «43 БПЛА над морем и над разными районами города».

22 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян, в частности пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота Стрелецкий в Севастополе.

В ночь на 19 апреля спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Примары поразило во временно оккупированном Крыму два больших десантных корабля страны-агрессора России Ямал и Николай Фильченко.

В момент удара оба российских корабля Черноморского флота находились в Севастопольской бухте. В результате атаки борта выведены из строя, сообщили в ГУР.

Днем 18 апреля Служба безопасности Украины сообщала о поражении в Крыму трех российских военных кораблей — БДК Ямал, БДК Азов и корабля неустановленного типа. Кроме того, дроны СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационную систему МР-10М1 Мис-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.