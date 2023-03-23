«Сезон боевых карасей начался». Гуменюк иронично высказалась о взрывах в Севастополе 23 марта, 11:00 Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Севастополе (Фото:legend24tv / Telegram)

В ОК Юг, комментируя недавние взрывы в оккупированном Крыму и, в частности, в Севастополе, заявили, что уничтожение вражеских сил только начинается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Поскольку сезон «боевых карасей» только начинается, озвучивать (детали — ред.) еще рано, пока «прикармливаем», — отметила Гуменюк.

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Рано утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.

