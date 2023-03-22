Появилось видео ночного взрыва в бухте оккупированного Севастополя 22 марта, 21:35 Видео ночного взрыва в бухте Севастополя 22 марта 2023 года (Фото:скриншот видео / GeoConfirmed / Twitter)

В Сети появилось видео взрыва в Старосеверной бухте оккупированного Севастополя ночью в среду, 22 марта.

Геолокацию видео подтвердили OSINT-аналитики Cyber Boroshno и GeoConfirmed в Twitter. Они уточнили, что из-за низкого качества видео нельзя установить, что было целью атаки и что стало причиной взрыва. GeoConfirmed также сообщает, что красные огни на видео — вероятно, рикошеты, а глубже в бухте, правее от места на видео, расположены военные объекты оккупантов.



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Рано утром 22 марта в районе бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели. По данным ОК Юг, после взрывов Россия вывела в море подальше от бухты два ракетоносителя с общим залпом в 16 ракет.

20 марта серия взрывов прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, использование железнодорожной станции в Джанкое сейчас невозможно. В украинской разведке заявили, что в результате взрывов были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.



По данным Радио Свобода, Джанкой атаковала модификация китайского беспилотника SkyEye.

