«Окопы рыли не зря»: в ОК Юг прокомментировали взрывы в Севастополе и рассказали, как РФ вывела в море свои корабли 22 марта, 14:19 В ОК Юг иронично прокомментировали взрывы в Севастополе (Фото:ForPost)

После взрывов в Севастополе утром в среду, 22 марта, Россия существенно скорректировала свою корабельную группировку в Черном море.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, страна-агрессор вывела в Черное море два ракетоносителя с общим залпом 16 ракет.

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«Они осознали, что в бухте не так спокойно, там происходят определенные активности. Они увеличили количество кораблей в открытом море, рассредоточили их», — сказала Гуменюк.

Она не сообщила деталей произошедшего, но сыронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было бесполезным.

«Они для чего-то там копали окопы? Ну, пусть теперь имеют оправдание, что работа была ненапрасной», — отметила Гуменюк.

Рано утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.

