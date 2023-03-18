Ожидали салют. В оккупированном Севастополе раздавались взрывы — СМИ

18 марта, 12:50
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Севастополь (Фото:Pixabay)

Севастополь (Фото:Pixabay)

Во временно оккупированном Севастополе утром в субботу, 18 марта, раздавались звуки взрывов, сообщил местный пророссийский Telegram-канал ЧП Севастополь.

В частности, взрывы были слышны с Корабельной стороны города.

Кроме того, местные сообщали о звуках перестрелки в Инкермане.

В свою очередь псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причин для паники нет, на одном из полигонов якобы происходят учебные стрельбы.

Видео дня

18 марта оккупанты отмечают день «воссоединения» Крыма с Россией, поэтому панические настроения жителей по поводу взрывов перекликались с сообщениями относительно этой «даты».

«Народ, что бахкает? Для салюта рано!» — написал ЧП Севастополь.

Реакция жителей оккупированного Крыма на взрывы в Севастополе, 18 марта 2023

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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17 марта во временно оккупированном Крыму сообщали о взрыве в районе села Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется бригада береговой обороны черноморского флота РФ. Там был виден дым.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Крым Севастополь Взрыв Война России против Украины

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