«Жуткий звук, думали, окна повылетают». В Севастополе слышали взрывы — СМИ 17 сентября, 20:44 Пожар в Севастополе после взрывов в ночь на 13 сентября (иллюстративное фото) (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)

В оккупированном Севастополе вечером в воскресенье, 17 сентября, слышали взрывы, передают местные Telegram-каналы.

Пропагандистский канал ЧП Севастополь со ссылкой на подписчиков сообщил о взрыве на мысе Фиолент. Также канал пишет о «хлопках», которые «продолжаются».

«Северная, жуткий звук, думали, окна повылетают», — также заявили подписчики канала.

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Инфографика: скриншот via Чп / Севастополь / Telegram

Канал Крымский ветер предположил, что в Севастополе работает ПВО российских оккупантов. Также в каналах распространяют фото, как утверждается, зарева пожара в Севастополе — это фото ранее распространяли в августе 2022 года на фоне информации о точных ударах Сил обороны по объектам российских оккупантов в Херсонской области.

«Предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО — они расположены рядом», — пишет Крымский ветер.



Крым.Реалии со ссылкой на своего корреспондента также сообщает о мощном взрыве в центральной части Севастополя около 20:30.

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