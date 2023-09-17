«Жуткий звук, думали, окна повылетают». В Севастополе слышали взрывы — СМИ
Пожар в Севастополе после взрывов в ночь на 13 сентября (иллюстративное фото) (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)
В оккупированном Севастополе вечером в воскресенье, 17 сентября, слышали взрывы, передают местные Telegram-каналы.
Пропагандистский канал ЧП Севастополь со ссылкой на подписчиков сообщил о взрыве на мысе Фиолент. Также канал пишет о «хлопках», которые «продолжаются».
«Северная, жуткий звук, думали, окна повылетают», — также заявили подписчики канала.
Канал Крымский ветер предположил, что в Севастополе работает ПВО российских оккупантов. Также в каналах распространяют фото, как утверждается, зарева пожара в Севастополе — это фото ранее распространяли в августе 2022 года на фоне информации о точных ударах Сил обороны по объектам российских оккупантов в Херсонской области.
«Предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО — они расположены рядом», — пишет Крымский ветер.
Крым.Реалии со ссылкой на своего корреспондента также сообщает о мощном взрыве в центральной части Севастополя около 20:30.
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