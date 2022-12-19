Разведка: ВСУ проводят операции на территории России, цели — исключительно военные объекты 19 декабря, 16:28 ВСУ атакуют объекты армии РФ, с которых осуществляются удары по Украине (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Украинские силы проводят военные операции на территории страны-агрессора России. Цели ВСУ — это объекты армии РФ, с которых наносятся удары по Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Bild.

Скибицкий сообщил, что военные операции, которые украинская армия проводит на территории России, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются».

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При этом он подчеркнул, что у ВСУ «строго военные» цели. Скибицкий уточнил, что украинские силы атакуют объекты армии РФ, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.