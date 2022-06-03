Власти прокомментировали взрывы в порту Бердянска
По данным Запорожской ОВА, причины взрывов в порту Бердянска неизвестны (Фото:Запорожская областная государственная администрация)
Власти Запорожской области прокомментировали информацию о вчерашних взрывах в порту оккупированного Бердянска.
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«Причины их происхождения достоверно неизвестны, вероятно, оккупанты не соблюдают меры безопасности при разгрузке взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.
Накануне в соцсетях появились сообщения о мощном взрыве во временно оккупированном Бердянске.
Бердянский городской совет сообщил, что за день в оккупированном Бердянске прогремело более 10 взрывов, которые были слышны в разных районах.
Жителей города призвали быть осторожными, так как в Бердянске нет централизованной системы сигналов тревоги.
Городской совет также отметил, что в Бердянске до сих пор нет связи. Такая ситуация сложилась на фоне массовой переброске войск оккупантов по территории города и в порту.
В марте украинские военные нанесли по захваченному ВС РФ порту Бердянска удар, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль и склад захватчиков с топливом и боеприпасами.
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