Власти прокомментировали взрывы в порту Бердянска

3 июня, 11:17
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По данным Запорожской ОВА, причины взрывов в порту Бердянска неизвестны (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

По данным Запорожской ОВА, причины взрывов в порту Бердянска неизвестны (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

Власти Запорожской области прокомментировали информацию о вчерашних взрывах в порту оккупированного Бердянска.

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«Причины их происхождения достоверно неизвестны, вероятно, оккупанты не соблюдают меры безопасности при разгрузке взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.

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Накануне в соцсетях появились сообщения о мощном взрыве во временно оккупированном Бердянске.

Бердянский городской совет сообщил, что за день в оккупированном Бердянске прогремело более 10 взрывов, которые были слышны в разных районах.

Жителей города призвали быть осторожными, так как в Бердянске нет централизованной системы сигналов тревоги.

https://www.youtube.com/embed/Wc9eCfamTLQ

Городской совет также отметил, что в Бердянске до сих пор нет связи. Такая ситуация сложилась на фоне массовой переброске войск оккупантов по территории города и в порту.

В марте украинские военные нанесли по захваченному ВС РФ порту Бердянска удар, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль и склад захватчиков с топливом и боеприпасами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Бердянск Порт Взрыв Война России против Украины

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