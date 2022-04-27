Ночные взрывы в Полтаве: полиция нашла в одном из районов гранатомет 27 апреля, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Спусковой механизм гранатомета обнаружили в одном из районов Полтавы (Фото:НПУ)

Взрывы в Полтаве в ночь на 27 апреля не были связаны с атаками российских оккупантов, правоохранители нашли в одном из районов спусковое устройство гранатомета РПГ-22.

Об этом сообщил мэр города Александр Мамай.

«Насчет вчерашнего взрыва. Около 22:45 правоохранители получили от жителей переулка Ломаного сообщение о звуке, похожем на взрыв. Стражами порядка был найден предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета РПГ-22», — написал он в своем Telegram.

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Позже в полиции уточнили, что сообщение о звуках на переулке Ломанный, похожих на взрывы, поступило от местных жителей.

На место инцидента выехала взрывотехническая служба и работники других подразделений полиции, которые по указанному адресу обнаружили в траве на обочине спусковое устройство гранатомета РПГ-22.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывами) УК Украины. Изъятый ​​предмет направлен на экспертизу. Обстоятельства происшествия выясняют следствие.

Вечером 26 апреля в Полтаве прогремели взрывы. Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что информации о «прилетах», разрушениях инфраструктуры, пострадавших или сбитых ракетах нет.



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