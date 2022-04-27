В Полтаве были взрывы: «прилеты» пока не фиксировались

27 апреля, 02:51
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Полтава (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/p/B7a3ufIl386/)

Полтава (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/p/B7a3ufIl386/)

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Вечером 26 апреля в Полтаве прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщили мэр города Александр Мамай и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы», — написал городской голова.

Видео дня

«Больше часа назад в некоторых районах Полтавы и пригородах многие слышали звуки, похожие на взрывы», — сообщил Лунин.

По словам главы Полтавской ОВА, на данный момент нет информации о «прилетах», разрушениях инфраструктуры, пострадавших, или сбитых ракетах.

Вечером 24 апреля российские оккупанты выпустили по Кременчугу, что в Полтавской области, девять ракет. В результате атаки погиб один человек, еще семь получили ранения.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Полтава Взрыв Александр Мамай Война России против Украины

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