В Полтаве были взрывы: «прилеты» пока не фиксировались 27 апреля, 02:51 Цей матеріал також доступний українською Полтава (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/p/B7a3ufIl386/)

Вечером 26 апреля в Полтаве прогремели взрывы.



Об этом в Telegram сообщили мэр города Александр Мамай и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы», — написал городской голова.

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«Больше часа назад в некоторых районах Полтавы и пригородах многие слышали звуки, похожие на взрывы», — сообщил Лунин.

По словам главы Полтавской ОВА, на данный момент нет информации о «прилетах», разрушениях инфраструктуры, пострадавших, или сбитых ракетах.

Вечером 24 апреля российские оккупанты выпустили по Кременчугу, что в Полтавской области, девять ракет. В результате атаки погиб один человек, еще семь получили ранения.



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