Взрывы в Геническе и Скадовске: местные Telegram-каналы публикуют видео с места событий, Сальдо заявляет о попадании Storm Shadow 23 июня, 15:32 Во временно оккупированных Скадовске и Геническе прогремели взрывы (Фото:Геническ UA/Telegram)

Пропагандистские каналы сообщают о взрывах и прилетах во временно оккупированных Геническе и Скадовске Херсонской области. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, якобы ВСУ выпустили четыре ракеты Storm Shadow.

По данным росСМИ, в Геническе был прилет по росгвардейцам, в результате чего есть 200-е и 300-е, на место выехали медицинские службы.

Российские войска оккупировали Геническ с 24 февраля 2022 года. Тогда государственные структуры «перешли под контроль россиян». Российская военная техника стояла в городе, а в окрестностях создали блокпосты с российскими войсками.

Видео дня

Скадовск 24 февраля 2022 года покинули все подразделения ВСУ, ТРО, СБУ и полиции, боевые действия в городе не проводились. 12 марта туда зашли российские войска.

18 июня 2023 года на оккупированном левобережье Херсонской области прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ.

Местные Telegram-каналы сообщили, что взрывы прогремели в пгт Рыково (Партизаны) Генического района, а также в Скадовске и в Лазурном.

В Рыковом есть попадание в большой склад БК российских оккупантов. Сообщается, что началась детонация.