Ночью в Одессе и Харькове прогремели взрывы: Воздушные силы сообщали о скоростных целях и пусках КАБ

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении в направлении города барражирующего боеприпаса типа «Бандероль». (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на вторник, 21 июля, в Одессе были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении в направлении города барражирующего боеприпаса типа «Бандероль».

04:13 В результате попадания БПЛА типа «Италмас» загорелся частный жилой дом в Немышлянском районе Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



04:05 КАБ на север Харьковской области.

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03:10 На северо-востоке Украины наблюдалась активность российской тактической авиации. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям.

Позже военные сообщили о скоростной цели на севере Харьковской области, двигавшейся в направлении Чугуева. В Харькове были слышны взрывы.

02:59 Воздушные силы сообщили об угрозе для Одессы со стороны барражирующего боеприпаса. В городе прогремели взрывы.

01:30 Военные зафиксировали движение российских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

Информации о последствиях взрывов, возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет. В области объявляли воздушную тревогу.