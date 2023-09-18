Удар по югу и центру Украины. Уничтожено 18 шахедов и все 17 ракет, в Одесской и Хмельницкой областях есть повреждения — главное
Обломки сбитой вражеской цели, архивное фото (Фото:Воздушное командование Восток)
В ночь на понедельник, 18 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой российской атаки. Россия нанесла удар шахедами по югу Украины и ракетные удары по Хмельницкой области.
Во время налета шахедов взрывы слышали в Одессе и области, также силы ПВО задействовали в Николаевской области
Во время ракетной атаки ПВО работала в Хмельницкой области, мониторинговые паблики писали об очередной попытке РФ нанести удар по Староконстантинову.
NV следит за последствиями ночной атаки.
09:30 Обломки повредили частные дома, железнодорожные пути, зафиксированы взрывы на производственном предприятии — последствия ракетного удара по Хмельницкой области
По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, сегодня во время воздушной тревоги были слышны взрывы — это работали силы ПВО.
«Спасибо нашим ПВО за безупречную работу! Пострадавших нет. Вместе с тем, из-за сбитых ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Кроме того, обломки повредили железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы», — рассказал Тюрин.
09:25 В Одесской области в результате налета шахедов повреждена рекреационная инфраструктура
Олег Кипер, глава Одесской ОГА, рассказал о последствиях ночной атаки на Одесскую область.
По его словам, под ударом врага снова оказался Измаильский район. Силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью.
«Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. Возник пожар, наши спасатели все оперативно ликвидировали», — рассказал Кипер.
08:31 Во время ночной атаки РФ украинская ПВО уничтожила 18 шахедов и все 17 крылатых ракет — Воздушные силы ВСУ
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 сентября 2023 Россия атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Шахеды летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БпЛА в направлении Николаевской и Одесской областей, из них 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.
- Пуски крылатых ракет были произведены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области РФ. Оккупанты привлекли восемь бортов, были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.
07:46 Ночью в Николаевской области шахеды ударили по Снигиревской общине, возник пожар, повреждено несколько зданий — Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ракссказал о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки. Он подтвердил, что удары БпЛА типа Shahed-136/131 были нанесены по Снигиревской общине. В результате попадания возник пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, который оперативно ликвидировали.
Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.
07:20 В ночь на 18 сентября подвергся обстрелам город Снигиревка в Николаевской области, подтвердил начальник городской военной администрации Иван Кухта.
По предварительным данным, без жертв и пострадавших.
Обновлено в 06:20 Тревога отменена по всей Украине.
06:00 В Хмельницкой области работает ПВО — ОВА
05:42 Крылатые ракеты направляются в направлении Умани, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей.
Тревога по всей Украине.
05:04 Крылатые ракеты на границе Харьковской и Днепропетровской областей! Движутся в западном направлении.
Крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области.
04:35 Группа ракет движется с востока в юго-западном направлении (курс может меняться).
03:52 Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.
Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие.
Тревога — в Харьковской, Сумской, Донецкий, Днепропетровской и Запорожской областях.
Обновлено в 03:25 Херсонщина, Николаевщина — отбой угрозы.
02:41 Одесская область — отбой по угрозе Шахедов.
Николаевщина, Херсонщина — продолжается боевая работа ПВО.
02:05 В районе Одессы работает ПВО — ОВА
02:00 Херсонщина, Николаевщина — снова угроза Шахедов.
Группа Шахедов движется в направлении Очакова.
Одесская область — снова угроза применения врагом ударных БпЛА.
Николаев — воздушная тревога.
01:12 Подтвержден взлет до семи Ту-95мс из Оленегорска. Возможны пуски крылатых ракет.
Обновлено в 00:47 Отбой по всем областям.
00:08 Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!
Угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.
23:25 Движение Шахедов в направлении Первомайска, Кропивницкого.
Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.
Шахеды — в направлении Вилково.
Группа «Шахедов» движется в направлении Рени.
Запорожская область — ракетная опасность.