Удар по югу и центру Украины. Уничтожено 18 шахедов и все 17 ракет, в Одесской и Хмельницкой областях есть повреждения — главное 18 сентября, 09:37 Обломки сбитой вражеской цели, архивное фото (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на понедельник, 18 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой российской атаки. Россия нанесла удар шахедами по югу Украины и ракетные удары по Хмельницкой области.

Во время налета шахедов взрывы слышали в Одессе и области, также силы ПВО задействовали в Николаевской области

Во время ракетной атаки ПВО работала в Хмельницкой области, мониторинговые паблики писали об очередной попытке РФ нанести удар по Староконстантинову.



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NV следит за последствиями ночной атаки.

09:30 Обломки повредили частные дома, железнодорожные пути, зафиксированы взрывы на производственном предприятии — последствия ракетного удара по Хмельницкой области

По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, сегодня во время воздушной тревоги были слышны взрывы — это работали силы ПВО.

«Спасибо нашим ПВО за безупречную работу! Пострадавших нет. Вместе с тем, из-за сбитых ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Кроме того, обломки повредили железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы», — рассказал Тюрин.

09:25 В Одесской области в результате налета шахедов повреждена рекреационная инфраструктура

Олег Кипер, глава Одесской ОГА, рассказал о последствиях ночной атаки на Одесскую область.

По его словам, под ударом врага снова оказался Измаильский район. Силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью.

«Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. Возник пожар, наши спасатели все оперативно ликвидировали», — рассказал Кипер.

08:31 Во время ночной атаки РФ украинская ПВО уничтожила 18 шахедов и все 17 крылатых ракет — Воздушные силы ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 сентября 2023 Россия атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Шахеды летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск ( РФ) и мыс Чауда ( Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БпЛА в направлении Николаевской и Одесской областей, из них 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.

летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск РФ) и мыс Чауда Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БпЛА в направлении Николаевской и Одесской областей, из них противовоздушной обороной по маршруту следования. Пуски крылатых ракет были произведены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области РФ. Оккупанты привлекли восемь бортов, были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

07:46 Ночью в Николаевской области шахеды ударили по Снигиревской общине, возник пожар, повреждено несколько зданий — Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ракссказал о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки. Он подтвердил, что удары БпЛА типа Shahed-136/131 были нанесены по Снигиревской общине. В результате попадания возник пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, который оперативно ликвидировали.



Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.



07:20 В ночь на 18 сентября подвергся обстрелам город Снигиревка в Николаевской области, подтвердил начальник городской военной администрации Иван Кухта.

По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Обновлено в 06:20 Тревога отменена по всей Украине.

06:00 В Хмельницкой области работает ПВО — ОВА

05:42 Крылатые ракеты направляются в направлении Умани, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей.

Тревога по всей Украине.

05:04 Крылатые ракеты на границе Харьковской и Днепропетровской областей! Движутся в западном направлении.

Крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области.



04:35 Группа ракет движется с востока в юго-западном направлении (курс может меняться).



03:52 Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие.

Тревога — в Харьковской, Сумской, Донецкий, Днепропетровской и Запорожской областях.



Обновлено в 03:25 Херсонщина, Николаевщина — отбой угрозы.

02:41 Одесская область — отбой по угрозе Шахедов.

Николаевщина, Херсонщина — продолжается боевая работа ПВО.

02:05 В районе Одессы работает ПВО — ОВА



02:00 Херсонщина, Николаевщина — снова угроза Шахедов.



Группа Шахедов движется в направлении Очакова.

Одесская область — снова угроза применения врагом ударных БпЛА.

Николаев — воздушная тревога.

01:12 Подтвержден взлет до семи Ту-95мс из Оленегорска. Возможны пуски крылатых ракет.



Обновлено в 00:47 Отбой по всем областям.

00:08 Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.

23:25 Движение Шахедов в направлении Первомайска, Кропивницкого.

Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Шахеды — в направлении Вилково.

Группа «Шахедов» движется в направлении Рени.

Запорожская область — ракетная опасность.