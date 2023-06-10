В Одессе прогремело несколько взрывов, россияне атаковали город дронами

10 июня, 01:24
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В Одессе прогремели взрывы (Фото:Думская)

В Одессе прогремели взрывы (Фото:Думская)

Вечером в пятницу, 9 июня, российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе.

Сейчас в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Карта тревог
Фото: Карта тревог

О нескольких взрывах в городе сообщило Суспільне.

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В ОК Юг отметили, что РФ атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков.

Видео дня

Местное издание сообщает, что российские дроны атаковали жилые здания в Одессе. Отмечается, что два человека погибли, 12 получили ранения.

Также опубликовано видео, на котором видно воронку, которая возникла после взрыва во дворе многоэтажки.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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