В Одессе прогремело несколько взрывов, россияне атаковали город дронами 10 июня, 01:24 В Одессе прогремели взрывы (Фото:Думская)

Вечером в пятницу, 9 июня, российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе.

Сейчас в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Фото: Карта тревог

О нескольких взрывах в городе сообщило Суспільне.

В ОК Юг отметили, что РФ атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков.

Видео дня

Местное издание сообщает, что российские дроны атаковали жилые здания в Одессе. Отмечается, что два человека погибли, 12 получили ранения.

Также опубликовано видео, на котором видно воронку, которая возникла после взрыва во дворе многоэтажки.