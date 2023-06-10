В Одессе прогремело несколько взрывов, россияне атаковали город дронами
В Одессе прогремели взрывы (Фото:Думская)
Вечером в пятницу, 9 июня, российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе.
Сейчас в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
О нескольких взрывах в городе сообщило Суспільне.
В ОК Юг отметили, что РФ атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков.
Местное издание сообщает, что российские дроны атаковали жилые здания в Одессе. Отмечается, что два человека погибли, 12 получили ранения.
Также опубликовано видео, на котором видно воронку, которая возникла после взрыва во дворе многоэтажки.