Россия атаковала центр Одессы дронами: горел рынок Привоз, разрушена жилая девятиэтажка, поврежден Приморский бульвар — главное
В результате удара по Одессе 24 июля вспыхнули павильоны рынка Привоз (Фото: ГСЧС)
В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города. NV следит за последствиями этих ударов.
12:04 Во время ночной атаки в Одессе был поврежден Воронцовский дворец, сообщает Думская.
11:13 Ночной пожар и поврежденные павильоны: как выглядит Привоз после ночной атаки РФ — фото NV
10:30 Зеленский назвал удар по Одессе и другим городам Украины ответом России на предложения в Стамбуле
«Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях», — написал Зеленский.
Обновлено в 09:44 Мэр Одессы Геннадий Труханов показал фото последствий ночных российских ударов по центру города, в результате которых были повреждены Приморский бульвар, рынок Привоз, гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО.
Обновлено в 8:51 Спасатели ликвидировали пожар на рынке Привоз в Одессе, где горели двухэтажное здание и торговые павильоны
Обновлено в 7:10 В Одессе в результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.
Эвакуировать удалось 33 жильцов, еще пятерых спасли из заблокированных квартир.
По предварительным данным, в Одессе трое пострадавших, спасатели работают на нескольких локациях.
Обновлено 06:10
В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы загорелся огнем известный рынок Привоз.
По словам спасателей: «Одесский Привоз — не просто рынок, это настоящее сердце Одессы, где бьется пульс города. Там можно по-настоящему почувствовать дух Одессы».
Сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки, пытаясь спасти исторический объект и минимизировать ущерб.
По данным главы ОВА Олега Кипера, враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе — ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется.
Все уполномоченные службы начали ликвидацию последствий российской атаки.