В результате удара по Одессе 24 июля вспыхнули павильоны рынка Привоз (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы : Россия массированно атаковала дронами исторический центр города. NV следит за последствиями этих ударов.

12:04 Во время ночной атаки в Одессе был поврежден Воронцовский дворец, сообщает Думская.

11:13 Ночной пожар и поврежденные павильоны: как выглядит Привоз после ночной атаки РФ — фото NV

10:30 Зеленский назвал удар по Одессе и другим городам Украины ответом России на предложения в Стамбуле

«Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях», — написал Зеленский.

Обновлено в 09:44 Мэр Одессы Геннадий Труханов показал фото последствий ночных российских ударов по центру города, в результате которых были повреждены Приморский бульвар, рынок Привоз, гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО.

Обновлено в 8:51 Спасатели ликвидировали пожар на рынке Привоз в Одессе, где горели двухэтажное здание и торговые павильоны

Обновлено в 7:10 В Одессе в результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.

Эвакуировать удалось 33 жильцов, еще пятерых спасли из заблокированных квартир.

По предварительным данным, в Одессе трое пострадавших, спасатели работают на нескольких локациях.

Обновлено 06:10

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы загорелся огнем известный рынок Привоз.

По словам спасателей: «Одесский Привоз — не просто рынок, это настоящее сердце Одессы, где бьется пульс города. Там можно по-настоящему почувствовать дух Одессы».

Сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки, пытаясь спасти исторический объект и минимизировать ущерб.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

По данным главы ОВА Олега Кипера, враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе — ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется.

Все уполномоченные службы начали ликвидацию последствий российской атаки.