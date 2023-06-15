Ночная атака РФ. Уничтожено 22 воздушные цели, над Одессой сбили все 13 шахедов, в Кривом Роге «прилеты» в два промышленных предприятия 15 июня, 08:54 Последствия удара по промышленному объекту в Кривом Роге (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

В ночь на 15 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде городов прогремели взрывы, среди них снова Кривой Рог и Одесса.

NV следит за последствиями ночной атаки.

08:55 В Кривом Роге сегодня днем будет слышен плановый взрыв

Сегодня, в 12.00, в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере № 2-бис ПАО АрселорМиттал Кривой Рог (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

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«Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет», — предупредил жителей мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

08:01 Разрушения значительны. Промышленные предприятия в Кривом Роге, по которым попали ракеты, не имели никакого военного назначения — Вилкул

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что ночью РФ нанесла ракетный удар по городу, предположительно ракетами Х101/555.

«Три ракеты попали в два промышленных предприятия, которые не имели никакого отношения к военным. Одна ракета была сбита силами ПВО. 38-летний работник одного из предприятий находится в больнице в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Спасибо работникам предприятий, которые после объявления воздушной тревоги пошли в укрытие, из-за чего остались невредимыми», — написал Вилкул.

По его словам, разрушения значительны, однако ГСЧС и экстренные службы быстро потушили пожары. Ликвидация последствий удара продолжается.

«Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно», — заверил Вилкул.

07:34 Ночью РФ пыталась атаковать Харьков, все шахеды сбиты — Терехов

07:25 Последствия удара по Днепропетровской области: в Кривом Роге «прилеты» в два промышленных предприятия, ранены, возникли пожары

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.



06:55 ПВО уничтожила 22 воздушных цели, среди них шахеды и одна ракета, есть попадания в промышленные объекты Днепропетровской области

Сегодня ночью с 00:20 по 04:30 российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами Shahed-136/131. В общей сложности силы ПВО сбили 22 цели, из них 21 дрон и одна ракета:



Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.



из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации. Иранские Shahed-136/131 противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток.

в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток. Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

06:20 В Одесской области сбили все 13 «шахедов»

Председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по предварительным данным 13 «шахедов» атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО.



04:54 В ряде областей и Киеве отбой тревоги.



Фото: alerts.in.ua

04:15 Суспільне пишет о повторных взрывах в Одессе.



04:00 В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщил председатель Совета обороны города Вилкул.



03:55 В ОК Юг сообщили, что враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара.



03:57 Мониторинг пишет о взрывах в Одессе.



03:39 Мониторинг сообщает, что первые крылатые ракеты залетели с востока Украины.



03:38 Тревога распространилась на Киев и область.



Фото: alerts.in.ua

Карта тревог по состоянию на 03:00



Фото: alerts.in.ua

02:10 Мониторинг подтверждает пуски ракет оккупантами. В воздушном пространстве Украины будут около 03:00−04:20 .



01:51 Суспільне сообщает о серии взрывов в Харькове.



01:40 В Поліції Харківської області підтвердили вибухи в Харкові:

«Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», — йдеться в повідомленні.

01:27 Мониторинг вражеской активности: «Предварительно в воздухе уже 8х Ту-95мс. Территориально в Каспийском регионе».



00:40 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БПЛА на Юге и Севере.



Карта тревоги по состоянию на 00:40

Фото: alerts.in.ua