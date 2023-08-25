Ночная атака РФ по югу. В Запорожье и Одессе прогремели взрывы, над Одесской областью сбили две волны ракет — главное 25 августа, 07:04 След в небе Украины после сбитой ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 25 августа, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. В Одессе и Запорожье были слышны взрывы.

NV следит за последствиями ночной атаки России по югу Украины.



07:02 РФ атаковала Одесскую область Калибрами и Х-35/59, предварительно все ракеты сбиты — Братчук

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что ночью Россия дважды пыталась атаковать область. сначала была совершена атака района Черноморска двумя ракетами, предварительно типа Х-35/59. «Уничтожены», — сообщил Братчук.



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Позже, около 3:44, произошла повторная атака Одесской области. «В этот раз Калибрами. Предварительно, все было сбито», — заявил Сергей Братчук



05:13 Отбой тревоги по областям.



Фото: alerts.in.ua

04:05 В Одессе раздаются взрывы, сообщает Суспільне.

В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе.

Фото: alerts.in.ua

23:46 Воздушные силы сообщают о работе ПВО над Одессой

04:05 В Одессе раздаются взрывы, сообщает Суспільне.

В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе.



23:46 Воздушные силы сообщают о работе ПВО над Одессой



По информации Воздушных сил ВСУ, наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

В Одесской ОГА призвали жителей оставаться в укрытиях.

Громадське сообщает также, что взрывы были слышны в Запорожье.

23:00 В Кропивницком был слышен взрыв вчера поздно вечером, 24 августа. На месте происшествия работают спасатели и полиция, сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.