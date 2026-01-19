В Одесской области российский дрон попал в многоэтажку, 19 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

В Одессе в результате российского обстрела ночью в понедельник, 19 января, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено в 07:55. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ночной атаки в области есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и автомобили.

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Также зафиксированы последствия на территории объекта критической инфраструктуры, есть разрушения газовой инфраструктуры. Пострадал один человек. Все пожары ликвидированы, добавила ГСЧС.

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Фото: Управління ДСНС в Одеській області

Фото: Управління ДСНС в Одеській області

Фото: Управління ДСНС в Одеській області

Взрывной волной выбиты окна в магазинах и в автосалоне Одессы. Все службы работают на местах обстрела, добавил Лысак.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Ночью в Одессе раздавались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о группах дронов курсом на Черноморское и Одессу.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году Россия планирует нарастить объемы производства вооружения, в том числе БпЛА, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в день.