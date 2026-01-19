Россия ночью атаковала дронами Одессу и область, повреждены дома, энергетическая и газовая инфраструктура — фото
В Одесской области российский дрон попал в многоэтажку, 19 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)
В Одессе в результате российского обстрела ночью в понедельник, 19 января, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.
Обновлено в 07:55. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ночной атаки в области есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и автомобили.
Также зафиксированы последствия на территории объекта критической инфраструктуры, есть разрушения газовой инфраструктуры. Пострадал один человек. Все пожары ликвидированы, добавила ГСЧС.
Взрывной волной выбиты окна в магазинах и в автосалоне Одессы. Все службы работают на местах обстрела, добавил Лысак.
Ночью в Одессе раздавались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о группах дронов курсом на Черноморское и Одессу.
18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году Россия планирует нарастить объемы производства вооружения, в том числе БпЛА, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в день.