В Одессе прогремели взрывы, до этого сообщалось об угрозе атаки БПЛА

7 июля, 01:00
Российские шахеды атаковали Одессу (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 7 июля, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

О звуках взрывов в городе сообщило Суспільне.

Впоследствии информацию об атаке БПЛА подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города.

Редактор: Никита Днепровский

