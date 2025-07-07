В Одессе прогремели взрывы, до этого сообщалось об угрозе атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 7 июля, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

О звуках взрывов в городе сообщило Суспільне.

Впоследствии информацию об атаке БПЛА подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города.