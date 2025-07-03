РФ ударила шахедами по Одессе: повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Последствия ночной атаки РФ на Одессу 3 июля (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на четверг, 3 июля, армия РФ атаковала Одессу ударными БПЛА. В городе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Обновлено в 06:15. По информации ГСЧС, в результате удара РФ пострадали четыре человека.
«Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники», — отметили чрезвычайники.
Обновлено в 04:55. По словам Геннадия Труханова, в результате российской атаки существенно пострадала многоэтажка. Есть пострадавшие.
«На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь», — добавил он.
Обновлено в 03:36. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки БПЛА в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.
«Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы», — добавил он.
О взрывах в городе сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
«Город под атакой ударных БпЛА», — написал он.
До этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города.