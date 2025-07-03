РФ ударила шахедами по Одессе: повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В ночь на четверг, 3 июля, армия РФ атаковала Одессу ударными БПЛА. В городе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Обновлено в 06:15. По информации ГСЧС, в результате удара РФ пострадали четыре человека.

«Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники», — отметили чрезвычайники.

Обновлено в 04:55. По словам Геннадия Труханова, в результате российской атаки существенно пострадала многоэтажка. Есть пострадавшие.

«На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь», — добавил он.

Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Обновлено в 03:36. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки БПЛА в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

«Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы», — добавил он.

О взрывах в городе сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«Город под атакой ударных БпЛА», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города.