Оккупанты снова атаковали Одессу дронами-камикадзе (обновлено) 26 сентября, 22:06 По данным Telegram-каналов, оккупанты снова атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе (фото от 23 сентября) (Фото:Думская)

В Одессе вечером в понедельник, 26 сентября, прозвучали взрывы, работает система ПВО.

Обновлено в 23:45. Воздушные силы ВСУ в Facebook сообщили, что за сутки защитники Украины уничтожили четыре беспилотника Shahed-136: один — около 2 часов ночи, еще три — вечером во время атаки на Одессу.

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Обновлено в 23:27. В ОК Юг подтвердили, что оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Все три дрона уничтожили силы ПВО.

Сергей Братчук уточнил, что речь о дронах Shahed-136 иранского производства.

Об этом сообщает Одесский горсовет в Telegram-канале. По состоянию на 22:00 в городе объявлена воздушная тревога.

Суспільне опубликовало видео работы ПВО. Официальных подробностей пока нет. Местные Telegram-каналы сообщали о летающих над Одессой иранских беспилотниках.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул на сбитие иранского дрона, которые в городе прозвали «мопедами».

Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства утром 25 сентября и нанесли удары по админзданию в центре города. В ночь на 26 сентября враг снова ударил по Одесской области дронами-камикадзе, один БПЛА уничтожили силы ПВО.

До этого россияне ударили по городу беспилотниками иранского производства 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский. Тогда силы ПВО сбили один Shahed-136 над морем.

Инфографика: НВ

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.



13 сентября ВСУ, предположительно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.



23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана, а также значительно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве из-за поставок страной оружия России.

В МИДе Ирана в ответ заявили, что сожалеют об «ухудшении отношений» с Украиной, обвинив в этом «третьи силы». Украинское ведомство раскритиковало заявления Ирана и призвало Тегеран прекратить поставки оружия России.