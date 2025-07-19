РФ массированно атаковала Одессу шахедами: в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажке, один человек погиб

Пожар в Одессе в результате российской атаки БПЛА в ночь на 19 июля (Фото: Геннадий Труханов/Telegram)

В ночь на субботу, 19 июля, армия РФ массированно атаковала Одессу шахедами. В городе повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Обновлено в 06:12. По информации ГСЧС, в Одессе в результате российской атаки вспыхнул пожар, охвативший 6−9 этажа девятиэтажного жилого дома. Огонь был ликвидирован усилиями спасателей и добровольцев.

«Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла», — отметили чрезвычайники.

Из поврежденных квартир спасатели также были эвакуированы домашними животными. Информация о пострадавших устанавливается.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Обновлено в 02:21. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, по меньшей мере три человека также пострадали в результате удара РФ.

«Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших. На месте работают все соответствующие службы», — отметил он.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Обновлено в 02:05. В Одессе в результате российского удара погиб человек — мэр.

«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Информация обновляется», — отметил он.

Обновлено в 01:38. Как сообщил городской голова Геннадий Труханов, в городе в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в многоэтажке.

«Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки», — сообщил он.

Обновлено в 01:16. В Одессе в результате атаки РФ повреждены многоквартирные жилые дома, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки», — отметил он.

Информация о пострадавших пока уточняется.

О взрывах в городе сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в сторону города.