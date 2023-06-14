Новая ночная атака РФ: удары по Украине наносили шахедами и ракетами, в Одессе трое погибших, повреждены многочисленные гражданские объекты — главное 14 июня, 07:39 Спасатели на месте попадания ракеты в Одессе (Фото:facebook.com/OperationalCommandSouth/)

В ночь на 14 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Одессу ракетами Калибр, есть погибшие.

NV следил за главными последствиями атаки.

08:06 Днепропетровскую область ночью атаковали «шахедами», все они уничтожены — ОВА

«Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из Воздушного командования Восток помешали его планам. Все три „шахеда“ сбили в небе над регионом», — сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.



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07:40 Сегодня ночью РФ атаковала территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed — Генштаб ВСУ

Информация об этой атаке уточняется.



06:40 В Одессе трое погибших, повреждены склад, жилкомплекс, ресторан, магазины, учебное заведение

По уточненным данным враг ударил по Одессе 4 Калибрами с корабля в Черном море, сообщили в ОК Юг



В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Предварительно, шесть человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м 3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

03:53 В ОК Юг сообщили, что по Одессе враг направил ракетный удар Калибрамы из акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.



03:23 Предварительно Запорожский район под обстрелом ОТРК Искандер-М/К, пишет Мониторинг вражеской активности.



03:15 СМИ сообщают о взрывах в Запорожской области.



02:47 Думская сообщает о пожаре в Одессе после взрыва.



Карта тревоги по состоянию на 02:40

Фото: alerts.in.ua