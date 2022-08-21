ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке — депутат облсовета

21 августа, 21:54
ВСУ ударили по позициям россиян в Новой Каховке (Фото:Скринька Пандори / Telegram)

ВСУ ударили по позициям россиян в Новой Каховке (Фото:Скринька Пандори / Telegram)

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

«Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области как в аду», — написал Хлань в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/100003342535443/posts/pfbid02FMcp2LrSJfEomSrv9owKNYQS6k9ZJXhT1uSo1AGZBcFahDLFYtrft6xVW4V5KL3tl/?=

Ранее телеграмм-каналы сообщали о взрывах в Новой Каховке.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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