ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке — депутат облсовета
ВСУ ударили по позициям россиян в Новой Каховке (Фото:Скринька Пандори / Telegram)
Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.
«Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области как в аду», — написал Хлань в Facebook.
Ранее телеграмм-каналы сообщали о взрывах в Новой Каховке.
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