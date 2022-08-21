ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке — депутат облсовета 21 августа, 21:54 ВСУ ударили по позициям россиян в Новой Каховке (Фото:Скринька Пандори / Telegram)

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.



Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

«Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области как в аду», — написал Хлань в Facebook.

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Ранее телеграмм-каналы сообщали о взрывах в Новой Каховке.



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