После взрывов на аэродроме в Крыму активность российской авиации снизилась — Генштаб 11 августа, 18:02 Самолеты с аэродрома в Новофедоровке регулярно наносили удары по югу Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Активность российской авиации на южном направлении в Украине снизилась после взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму. Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он уточнил, что россияне продолжают выполнять боевые задачи с территории украинского Крыма.

«В связи с этими событиями, интенсивность применения авиации непосредственно на южном направлении несколько снизилась», — сказал Громов, комментируя взрывы в Новофедоровке.

Видео дня

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

На этой авиабазе базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. По данным украинской разведки, что самолеты полка регулярно наносят удары по югу Украины, совершая военные преступления против мирного населения.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности».

Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.