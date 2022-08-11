После взрывов на аэродроме в Крыму активность российской авиации снизилась — Генштаб

11 августа, 18:02
Самолеты с аэродрома в Новофедоровке регулярно наносили удары по югу Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Самолеты с аэродрома в Новофедоровке регулярно наносили удары по югу Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Активность российской авиации на южном направлении в Украине снизилась после взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму. Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он уточнил, что россияне продолжают выполнять боевые задачи с территории украинского Крыма.

«В связи с этими событиями, интенсивность применения авиации непосредственно на южном направлении несколько снизилась», — сказал Громов, комментируя взрывы в Новофедоровке.

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9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

На этой авиабазе базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. По данным украинской разведки, что самолеты полка регулярно наносят удары по югу Украины, совершая военные преступления против мирного населения.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности».

Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Авиация Российская агрессия Новофедоровка

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