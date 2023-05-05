Оккупанты атаковали Никопольский район тяжелой артиллерий и беспилотниками — Днепропетровская ОВА 5 мая, 22:08 Россияне обстреляли Никополь (Фото:nikopol.informator.ua)

Российские оккупанты в пятницу, 5 мая, атаковали Никопольский район тяжелой артиллерией и беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Сегодня российская армия снова обстреливала Никопольский район. Враг атаковал район с беспилотников, тяжелой артиллерии и Града», — пишет он.

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Лысак уточнил, что под удар попали Марганецкая и Червоногригорьевская громады, а также Никополь. По его данным, местные жители не пострадали.

«Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Спасатели еще уточняют последствия атак. Работают на местах прилетов», — добавил он.

Ранее глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал жителей населенных пунктов, которые находятся на берегу Каховского водохранилища, в эти выходные по возможности не находиться на улице.