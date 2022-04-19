Оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии: загорелся жилой дом и склад

19 апреля, 08:54
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Ночной обстрел Николаева оккупантами спровоцировал пожары (Фото:ГСЧС)

Ночной обстрел Николаева оккупантами спровоцировал пожары (Фото:ГСЧС)

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В ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

По данным спасателей, в результате атаки возник пожар в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе.

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Огонь охватил площадь 200 кв. м, пожар был ликвидирован. Дополнительно привлекались бригады АО Николаевоблэнерго, АО Николаевгаз и экипаж патрульной полиции.

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О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Поздно вечером 18 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о нескольких взрывах в городе. О последствиях обстрелов он пообещал сообщить позже.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

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