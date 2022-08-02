Новая атака на Николаев: РФ нанесла удары Смерчами и ракетами С-300, повреждены здания

2 августа, 10:03
Последствия ударов РФ по Николаеву утром 2 августа (Фото:ГСЧС)

Последствия ударов РФ по Николаеву утром 2 августа (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 2 августа, войска РФ обстреляли два района Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО „Смерч“, другой — ракетами типа С-300», — отметил он.

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По словам Кима, в результате атаки повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник, он ранен. Предварительно без погибших.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

Также повреждены жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине. Предварительно без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

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Также оккупанты обстреливали районы Николаевской области, повреждена гражданская инфраструктура.

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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