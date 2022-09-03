Россия ударила по Николаеву и области: погиб 8-летний ребенок, еще двое детей и четверо взрослых ранены 3 сентября, 13:18 Остатки одной из российских ракет во время одного из предыдущих недавних обстрелов Николаева и области (Фото:Полиция Николаевской области)

Российские войска 3 сентября вновь ударили по Николаеву и Николаевской области: погиб 8-летний ребенок, еще шесть человек получили ранения, двое из них дети.

Взрывы в Николаеве были слышны около 11:30. «В настоящее время известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар — его ликвидируют спасатели», — написал городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, ударной волной также выбило окна и двери в частном жилом доме.

Сенкевич сообщил, что одна женщина получила осколочные ранения. Однако позже председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в Николаеве двое раненых.

Более тяжелыми оказались последствия российских обстрелов в Николаевской области. В Березнеговатом погиб 8-летний ребенок, четыре человека получили осколочные ранения, сообщила Анна Замазеева.

«На данный момент: Николаевская область, Березнеговатое — погиб ребенок 8 лет, 4 получили осколочные ранения, двое из них — дети», — написала она в Телеграм-канале в субботу



«На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется», — рассказала Замазеева.



В ОК Юг тем временем сообщили, что перед рассветом враг атаковал Николаевскую область еще и ракетой воздушного базирования Х-59, выпущенной с самолета Су-34.

«В результате попадания в логистический состав произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Без жертв», — рассказали военные.



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