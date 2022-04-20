Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе. Под обстрел попал филиал Суспільного

20 апреля, 22:36
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Николаев после российских обстрелов, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Николаев после российских обстрелов, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе опять слышны взрывы.

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Обновлено в 23:25. Как сообщает Суспільне, российские оккупанты нанесли удар по Николаевскому филиалу Суспільного, в результате обстрела никто не пострадал.

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В своем Telegram-канале городской голова призвал жителей оставаться в укрытиях или по крайней мере соблюдать правила двух стен и держаться подальше от окон. В 21:15 в городе объявили воздушную тревогу.

Ранее в ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате начался пожар в жилом доме и на складе строительного магазина на Херсонском шоссе. Обстрелы повредили электроопору, были ранены два человека.

Вечером 20 апреля также появилась информация о взрывах в Харькове. Также мэр Зеленодольска Днепропетровской области Дмитрий Невеселый сообщил, что после обстрелов российских оккупантов в городе повреждены коммуникации, никто не пострадал.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Николаевская область Александр Сенкевич Война России против Украины

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