В Николаеве прозвучали взрывы — мэр 12 мая, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Здание в Николаеве после российского удара, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Николаеве прозвучали взрывы, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В своем Telegram-канале он призвал жителей оставаться в укрытиях. В области объявлена воздушная тревога.

Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 22:30 в четверг, 12 мая / Инфографика: alerts.in.ua

Также СМИ пишут о взрывах в Полтавской области.

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Николаевской области были ранены 11 человек. Всего в больницах области находятся 157 мирных жителей, пострадавших от атак оккупантов.

Видео дня

12 мая российские оккупанты ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

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