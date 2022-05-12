В Николаеве прозвучали взрывы — мэр
Здание в Николаеве после российского удара, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
В Николаеве прозвучали взрывы, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
В своем Telegram-канале он призвал жителей оставаться в укрытиях. В области объявлена воздушная тревога.
Также СМИ пишут о взрывах в Полтавской области.
За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Николаевской области были ранены 11 человек. Всего в больницах области находятся 157 мирных жителей, пострадавших от атак оккупантов.
12 мая российские оккупанты ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.
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