Серия взрывов в Мелитополе. Силы сопротивления попали в «глаза» врага, оккупанты ослеплены — мэр 29 августа, 19:44 В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва в районе северного выезда из города (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе в понедельник, 29 августа, силы сопротивления попали в «глаза» российских оккупантов, утверждает мэр Иван Федоров. Ранее он сообщал о четырех взрывах в городе.

«Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины», — пишет он в Telegram.

Федров уточнял, что в Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва в районе северного выезда из города.

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«По обновленным данным силы сопротивления попали в самые „глаза“ врага. Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови», — добавил мэр, отметив, что украинские силы уже готовы наносить следующий удар.

В ночь на воскресенье, 28 августа в поселке Мирное Мелитопольского района прогремели взрывы.

Ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.

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