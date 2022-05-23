Украинские партизаны подорвали ж/д пути: СМИ сообщили подробности взрыва в Мелитополе

23 мая, 14:02
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В Мелитополе украинские партизаны подорвали рельсы (Фото:jplenio/pixabay.com)

В Мелитополе украинские партизаны подорвали рельсы (Фото:jplenio/pixabay.com)

В оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение российской оккупационной армии, сообщает РИА Мелитополь.

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Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы.

На место происшествия оккупанты отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.

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Ранее местные жители сообщали, что в Мелитополе прогремел взрыв, после чего были слышны выстрелы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Война России против Украины

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