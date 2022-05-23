Украинские партизаны подорвали ж/д пути: СМИ сообщили подробности взрыва в Мелитополе
В Мелитополе украинские партизаны подорвали рельсы (Фото:jplenio/pixabay.com)
В оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение российской оккупационной армии, сообщает РИА Мелитополь.
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Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы.
На место происшествия оккупанты отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
Ранее местные жители сообщали, что в Мелитополе прогремел взрыв, после чего были слышны выстрелы.
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