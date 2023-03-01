Оккупанты «неудачно покурили» на аэродроме Мелитополя — Федоров
За год оккупации взрывы случались на базе оккупантов десятки раз (Фото:Федоров/Telegram)
На аэродроме временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров.
«Память у оккупантов Мелитополя короткая, как у окуней. Почти каждый месяц рашисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме — взрывоопасно», — пишет Федоров в Telegram.
Он напомнил, что за год оккупации взрывы случались на базе оккупантов десятки раз.
«Около 13:00 орки еще раз неудачно покурили на аэродроме. Через полчаса над местом курения взвился черный дым», — рассказал он.
Также, по его данным, во временно оккупированных Пологах Запорожской области «рашисты тоже неслабо курят». Он добавил фото, на котором виден пожар в Пологах.
Ранее сообщалось, что оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.