Оккупанты «неудачно покурили» на аэродроме Мелитополя — Федоров 1 марта, 18:09 За год оккупации взрывы случались на базе оккупантов десятки раз (Фото:Федоров/Telegram)

На аэродроме временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров.

«Память у оккупантов Мелитополя короткая, как у окуней. Почти каждый месяц рашисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме — взрывоопасно», — пишет Федоров в Telegram.

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Он напомнил, что за год оккупации взрывы случались на базе оккупантов десятки раз.

«Около 13:00 орки еще раз неудачно покурили на аэродроме. Через полчаса над местом курения взвился черный дым», — рассказал он.

Также, по его данным, во временно оккупированных Пологах Запорожской области «рашисты тоже неслабо курят». Он добавил фото, на котором виден пожар в Пологах.

Фото: Федоров/Telegram

Ранее сообщалось, что оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.