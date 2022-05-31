Ранены два коллаборанта. Мэр Мелитополя назвал две версии взрыва в городе 31 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Взрыв в Мелитополе произошел возле дома коллаборанта Евгения Балицкого (Фото:Риа-Мелитополь/Telegram)

В результате взрыва в захваченном Мелитополе 30 мая пострадали два коллаборанта, которые захватили власть в одном из местных ОТГ.

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Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

«Относительно вчерашнего инцидента, пострадало два человека. Это представители коллаборантов, захвативших власть в ОТГ Терпенье. Они в больнице. Их жизни ничего не грозит. Но мы понимаем, так как за коллаборантами началась охота, рашисты их точно зачистят», — пояснил он.

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Федоров также добавил, что информация о ранении племянницы местного коллаборанта Балицкого не подтвердилась.

Он также рассказал, что есть две основные версии взрывов. Первая, наиболее вероятная, это то, что сами захватчики начинают зачистку коллаборантов, которые находятся на территории города Мелитополя. Вторая версия связана с партизанским движением.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

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