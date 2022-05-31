Ранены два коллаборанта. Мэр Мелитополя назвал две версии взрыва в городе

31 мая, 14:32
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Взрыв в Мелитополе произошел возле дома коллаборанта Евгения Балицкого (Фото:Риа-Мелитополь/Telegram)

Взрыв в Мелитополе произошел возле дома коллаборанта Евгения Балицкого (Фото:Риа-Мелитополь/Telegram)

В результате взрыва в захваченном Мелитополе 30 мая пострадали два коллаборанта, которые захватили власть в одном из местных ОТГ.

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Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

«Относительно вчерашнего инцидента, пострадало два человека. Это представители коллаборантов, захвативших власть в ОТГ Терпенье. Они в больнице. Их жизни ничего не грозит. Но мы понимаем, так как за коллаборантами началась охота, рашисты их точно зачистят», — пояснил он.

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Федоров также добавил, что информация о ранении племянницы местного коллаборанта Балицкого не подтвердилась.

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Он также рассказал, что есть две основные версии взрывов. Первая, наиболее вероятная, это то, что сами захватчики начинают зачистку коллаборантов, которые находятся на территории города Мелитополя. Вторая версия связана с партизанским движением.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

https://www.youtube.com/embed/6qZ0yA0boBw
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мелитополь Коллаборант Война России против Украины

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