«Хлопок для орков». В Мелитополе прогремели взрывы: горело захваченное здание МВД

11 августа, 10:19
Взрывы в Мелитополе происходят четвертый вечер подряд (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Взрывы в Мелитополе происходят четвертый вечер подряд (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Вечером в среду, 10 августа, в захваченном Мелитополе прогремели взрывы, которые были слышны во всех районах города.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом — четвертый вечер подряд», — написал он.

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По словам Федорова, горело здание сервисного центра МВД, захваченное оккупантами.

«Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально подорваны», — добавил мэр.

https://www.youtube.com/embed/vMi9JVbOxLI

Издание РИА Мелитополь сообщает, что оккупанты перекрыли дорогу в районе места происшествия, а пропагандисты пытались убедить жителей, что сработала система ПВО.

По предварительной информации, несколько охранников погибли в результате взрыва.

Накануне сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Утром 8 августа украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

В ночь на 9 августа в Мелитополе прогремели новые взрывы, которых было около 10.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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